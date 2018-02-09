Gazze'de ilaç sorunun kurbanı 4 günlük bebek

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün (8 Şubat Perşembe) konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Kerem Ebu Avvad isimli bebeğin prematüre bebeklerde solunum güçlüğü sendromu gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan Calfactant isimli ilacın yokluğu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eş-Şifa Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Nasır Bülbül, ünitede yatan çocuklar için gerekli ilaçların ve özellikle Calfactant ilacının temin edilmesi çağrısında bulundu.

Bildiride ayrıca aynı hastanede ilaç yokluğu nedeniyle daha önce de prematüre doğan beş bebeğin öldüğü ifade edildi.

Bülbül, söz konusu ilacın prematüre doğduğu için solunum problemi çeken bebeklerin ciğerlerine enjekte edildiğini söyledi.

Gazze'deki BAE Kızılayı Hastanesi'nde de geçen ayın ortalarında Hadiye Ebu Hilal isimli beş günlük bebek aynı ilacın yokluğu nedeniyle hayatını kaybetmişti.