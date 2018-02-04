Gazze'de hastanelerde elektrik krizi!

Terör devleti İsrail ablukası altındaki Gazze'de yakıtın tükenmesi nedeniyle jeneratörü çalışmayan sağlık merkezi sayısının 10'a çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla 3 hastane ile 3 sağlık merkezindeki jeneratörler yakıtın tükenmesi nedeniyle durdu. Böylece jeneratörü çalışmayan sağlık merkezlerinin sayısı 10'a yükseldi." denildi.

Açıklamada, yaşanan gelişmelerin hastane ve sağlık merkezlerindeki hastalara olumsuz yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Filistin Sağlık Bakan Vekili Yusuf Ebu er-Riyş, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Sağlık sektöründe yaşanan krizden dolayı birkaç saat içinde bazı hastaneleri kapatmak zorunda kalacağız. Gazze'deki hastanelerde temel ilaç listesinde büyük eksiklikler var." demişti.

Gazze'deki birçok sağlık merkezi, elektrik krizi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.



Bakanlığın verilerine göre, günde 20 saati bulan elektrik kesintilerinin yaşandığı Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratörleri çalıştırmak için ise aylık 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölgenin ihtiyacı olan 600 megavat elektriğin ancak 210 megavatı temin edilebiliyor.