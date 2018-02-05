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Gazze'de elektrik sorunu hayati seviyede

Gazze'deki enerji ve yakıt krizi nedeniyle 16 sağlık merkezi ve 3 hastanenin jeneratörlerinin çalışmadığı söylendi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:44
Gazze'de elektrik sorunu hayati seviyede

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı açıklamada, aralarında çocuk hastanesinin de olduğu üç hastane ve 16 sağlık merkezine ait jeneratörlerin, gerekli yakıtının tükenmesi üzerine çalışamadığını ve hizmetlerin kesintiye uğradığını belirtti.En-Nuseyrat bölgesinde vatandaşlara tıbbi hizmet veren tek sağlık merkezinin jeneratörlerinin de çalışmadığına dikkati çeken Kudra, Gazze'nin diğer bölgelerindeki sağlık merkezlerindeki jeneratörlerin de durması ve hizmette aksaklıkların yaşanmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Gazze'de iki milyondan fazla kişiye hizmet veren, Sağlık Bakanlığına bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

Bakanlığın verilerine göre, günde 18 ila 20 saat arasında elektriğin verilemediği Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratörleri çalıştırmak için ise aylık 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:44
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