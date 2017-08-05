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Gazze Türkiye'nin yardımlarıyla ayaktalar!

İsrail ablukası altında olan Gazze'de elektrik sıkıntısı yaz aylarında iyice arttı. Gece serinlemekte zorlanan Gazze halkı çareyi beton zeminlerde yatmakta buluyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:43
Gazze Türkiye'nin yardımlarıyla ayaktalar!

1967'den beri Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail devleti, Filistin halkına her türlü insanlık dışı eziyeti, zulmü uygulamaya devam ediyor. 2006'dan beri etrafını üç koldan çevrelediği Gazze Şeridine, elektrik vermekte diretiyor. Son zamanlarda iyice artan baskı ve kesintiler, yaz sıcaklarında artık dayanılamaz boyutlara ulaştı. Günde sadece 4 saat elektrik kullanabilen Filistinli Müslümanlar, ibadetlerini, yemeklerini hep karanlıkta yapmak zorunda kalıyor.

EN ÇOK HASTANELER ETKİLENİYOR

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze’de, elektrik kesintilerinde oluşan arızayı giderebilmek için gerekli malzemenin Gazze'ye girişine de izin vermiyor. Oluşan ilk elektrik kesintisinden ise en çok hastaneler etkileniyor. Başta bebekler olmak üzere birçok hasta ve hasta yakını bu zulümden etkileniyor. Günlerce hatta aylarca elektrik sıkıntısının yaşandığı Gazze’de, zaman zaman hastanelerde hayati cihazlara bağlı insanların yaşamları sönüyor.

Ayrıca bu elektrik krizi diğer başka bölgelerle de iletişimin kopmasına neden olabiliyor.

YERLERDE YATIP, KARANLIKTA DERS ÇALIŞIP İBADET EDİYORLAR

Elektrik kesintilerinin sık sık yaşandığı bölgede, hem yaz ayı, hem de kış ayı adeta çileye dönüşüyor. Sıcak yaz aylarında elektriğin olmaması sebebiyle, serinletici cihazları kullanamayan Filistin halkı, geceleri bir nebze ferahlamak amacıyla beton zeminde yatmak zorunda kalıyor.

Türkiye’nin destekleriyle abluka altında hayatta kalmaya çalışan Müslümanlar ayrıca, ibadetlerini de karanlıkta eda ediyor.

YILLARDIR İSRAİL'İN ABLUKASI ALTINDA

Yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

GÜNDE SADECE 4 SAAT ELEKTRİK VERİLİYOR

İsrail, bu haziran ayı içinde Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, İsrail ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle kente günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.

Haber7

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:43
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