Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve bu sabah şehit olan 20 yaşındaki Filistinli Cemal Muhammed Maslah için yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi.

Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'nda kılınan cenaze namazının ardından kamptaki kabristanlığa defnedilen Maslah'ın cenaze törenine, yüzlerce Filistinlinin yanı sıra silahlı direniş gruplarından da onlarca kişi katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan kalabalık sık sık Kudüs'e destek ve İsrail'e karşı intikam sloganları attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamayla, Gazze'nin doğusunda dün düzenlenen gösteriler sırasında ağır yaralanan Maslah'ın şehit olduğunu duyurmuştu.AA