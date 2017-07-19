Gazze İsrail'e karşı yürüdü
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları Gazze Şeridi'nde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:50
Filistinli Güçler ve Gruplar Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüşe onlarca Filistinli katıldı.
Mescid-i Aksa resimlerinin yanı sıra Arap ve İslam dünyasına "İsrail'in Aksa'ya yönelik politikalarını durdurma" çağrısının yapıldığı pankartlar taşınan yürüyüş, Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde son buldu.
- Hamas hareketi yöneticilerinden İsmail Rıdvan, yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak ve işgalci İsrail'in ırkçı uygulamalarını reddetmek için yürüyoruz." dedi.
Rıdvan, "Filistin direnişi, İsrail işgal yönetiminin sistematik şekilde uyguladığı suç kampanyasına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı korumaya hazır." ifadesini kullandı.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek amacıyla dün yatsı namazını Aslanlı Kapı'nın yakınında kılan Filistinlilere müdahale etmişti. İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı cemaatte bulunan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de plastik mermiyle yaralanmıştı.