"Gazze 2020 yılında yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacak"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin ülke ekibi tarafından Gazze'nin Hamas kontrolüne girişi ve ardından İsrail'in abluka uygulamaya başlamasının 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "Gazze: 10 Yıl Sonra" raporu, Gazze Şeridi'ndeki sosyoekonomik durumu ve gelecek tahminlerini ortaya koydu.

Raporda, Gazze'deki sosyoekonomik durumun önceki tahminlerden çok daha hızlı kötüye gittiği vurgulanarak, bu uygulamaların devam etmesi halinde 2020 yılında Gazze'nin yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacağı kaydedildi.

"GAZZE HIZLI ŞEKİLDE GERİYE GİDİYOR"

Gazze'deki gıda, barınma, sağlık, kamu hizmetleri sorunlarına işaret edilen raporda, eğer önlem alınmazsa Gazze'nin tek temiz su kaynağının 2020'de geri dönülmez şekilde tükeneceği belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsani Yardım ve Kalkınma Koordinatörü Robert Piper, "Gazze, daha önceki tahminlerimizden bile daha hızlı şekilde geriye gidiyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Raporda, şu uyarı ve değerlendirmelere de yer verildi:

"İsrail, Filistin yönetimi, Hamas ve uluslararası toplum, Gazze'de sürdürülebilir kalkınma yatırımları için gerekli adımları atmalılar. İnsanların ve malların serbest geçişi, insan hak ve özgürlükleri ile uluslararası hukuka uyulması sağlanmalı. Aksi durumda Gazze daha da izole ve umutsuz hale gelecek. Bu durum gerginlik ve çatışmaların artmasına, Filistin uzlaşısı ile İsrail-Filistin barışı umutlarının azalmasına neden olacak."