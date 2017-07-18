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Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz ihracatı yükseldi

Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz ihracatı 1 Ocak-15 Temmuz'da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı.

18 Temmuz 2017 Salı 12:01
Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz ihracatı yükseldi

Gazprom tarafından açıklamaya göre, şirketin belirli ülkelere yaptığı doğalgaz ihracatında yükseliş yaşandı.

Şirket, 1 Ocak-15 Temmuz'da Macaristan'a doğalgaz ihracatını yüzde 26,6, Sırbistan’a yüzde 47,9, Bulgaristan'a yüzde 12,6 ve Yunanistan'a da yüzde 10 artırdı.

Bu dönemde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışındaki ülkelere doğalgaz ihracatı yüzde 12,3 artarak 102,9 milyar metreküpe çıktı.

Söz konusu dönemde Gazprom'un, Türkiye'ye sattığı doğalgaz miktarı ise yüzde 22 arttı.

Gazprom'un BDT dışı ülkelere doğalgaz ihracatı geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 artarak 179,3 milyar metreküpe çıkmış ve şirket tarihinin en yüksek rakamına ulaşılmıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:01
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