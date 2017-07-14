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Gazoz Avrupa Şampiyonu

Olimpik Milli okçu Mete Gazoz, Hırvatistan’da gerçekleşen Gençler Avrupa Kupası’nda zafere ulaştı ve Avrupa’nın en iyisi oldu.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:18
Gazoz Avrupa Şampiyonu

Milli sporcu Mete Gazoz’un da yer aldığı Klasik Yay Genç Milli Takımı, Hırvatistan’ın Pore kentinde gerçekleşen Gençler Avrupa Kupası 2. Ayak yarışmasında mücadele etti. 300’ü aşkın okçunun katıldığı turnuvada Mete Gazoz, finaldeki Fransız rakibi Mathieu Jimenez’i X-X’lik sonuçla mağlup ederek kendi kategorisi Klasik Yay Erkekler’de Avrupa Kupası’nda altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca turnuvada Klasik Yay Erkekler Takım dalında yarışan Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Onur Tezel’den oluşan ay-yıldızlı takım, üçüncülük mücadelesinde Büyük Britanya’yı 6-2 ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Mete Gazoz, 8-13 Ağustos tarihlerinde Berlin’de gerçekleşecek Okçuluk Dünya Kupası 4. Ayak hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:18
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