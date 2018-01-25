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Gaziyi otobüsten indirdi! İstersen general ol yine de...

İstanbul’da çift katlı otobüse binen bir gazi, ücretsiz kartının geçmediği gerekçesiyle yağmurlu havada otobüsten indirildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:12

Olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren sürücü, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi. Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş sürücünün tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi.

Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Durma tepki gösteren sürücünün ise gaziye “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği dikkat çekiyor.

Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Duruma tepki gösteren sürücünün ise gaziye “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği görülüyor.

Bazı yolcuların araya girmeye çalışırken sürücünün gaziye ‘Paran yoksa param yok de’ duyulan görüntülerde gazinin ise ‘benim hakkım var’ dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında sürücünün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor.

Sürücü ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:12
  1. Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi
  • azizaziz6 dk önce
    devlet büyüklerimiz lütfen bu tür haberleri okuyunca kahroluyorum. ne demek bi gaziyi otobüsten indirmek..gerekirse herkes inecek ama gazi baştacı edilecek..bu karaktersiz şoförlerden her meslek grubunda var.. gazilere ve şehit ailelerine hepimizin sahip çıkması gerekiyor..bu vatanın asıl sahipleri onlar...
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