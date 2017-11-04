Gazişehir Gaziantep yükselişe geçiyor

Sezona tecrübeli teknik adam Hüseyin Kalpar yönetiminde başlayan Gaziantep temsilcisi, ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 6 puan toplayabildi. Yedinci haftadaki Denizlispor mağlubiyetinin ardından teknik adam değişikliğine giden Gazişehir Gaziantep, Kalpar'dan boşalan görevi Erkan Sözeri'ye emanet etti.

Sözeri yönetiminde çıktığı ilk 2 maçtan beraberlikle ayrılan Gaziantep ekibi, son 2 müsabakayı galibiyetle tamamlayarak 4 maçta 8 puan topladı.

Yedinci haftayı 6 puanla 14. sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, bu sonuçlarla puanını 14'e yükseltti.

Sözeri: "Çalışmalarımız sonuç vermeye başladı"

Teknik direktör Erkan Sözeri, bu şekilde devam etmeleri durumunda daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.

Takımının performansıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sözeri, önceki haftalarda alınan kötü sonuçların takımı mental anlamda geriye götürdüğünü anlatarak, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren teşhisi koyup, çözüm için harekete geçtik. Şükürler olsun çalışmalarımız sonuç vermeye başladı. Artık galibiyeti daha çok isteyen, çok fazla pozisyona giren bir takımımız var. Bu şekilde ilerlersek öz güvenimiz yerine gelecek ve daha iyi sonuçlar alabileceğiz." diye konuştu.

Takımın iyi işler yapmasıyla taraftarın da kendilerine inanmaya başladığını belirten Sözeri, "Bu seriyi devam ettirebilirsek, kentimizin takımımıza daha fazla sahip çıkacağına inanıyorum. O yüzden bizlerin daha fazla çalışıp, iyi futbolu sürdürmemiz ve izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmamız gerek. Bunu yaparsak, taraftar da maça gelecek, bizimle beraber olup galibiyete daha fazla kilitleneceğiz." ifadelerini kullandı.