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Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup oldu

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 22:55
Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup oldu

TFF 1’inci Lig'in 17’nci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip 12. dakikada Samu ile öne geçti. Ev sahibi takım 32'de Samican Keskin'in golüyle beraberliği sağladı. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Recep Niyaz attı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Utku Tunavelioğlu

Gazişehir Gaziantep FK: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Mustafa Sami Can Keskin (Dk. 88 Ali Aytemur), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu, Özgür Can Özcan, Webo (Dk. 36 Okan Derici)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci, Saadane, Ümit Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk. 57 Süleyman Koç), Lincoln (Dk. 57 Recep Niyaz), Özgür Çek (Dk. 77 Ozan Papaker), Orhan Ovacıklı, Samudio

Goller: Dk. 12 Samudio, Dk. 86 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Mustafa Sami Can Keskin (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 44 Orhan Ovacıklı, Dk. 72 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Özgür Özkaya, Dk. 56 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep)

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 22:55
  1. TFF 1’inci Lig'in 17’nci haftası
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Çaykur Rizespor
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