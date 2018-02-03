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Gazişehir Gaziantep- Boluspor'u 2-0 yendi

Spor Toto 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Gazişehir Gaziantep evinde Boluspor'u konuk etti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 21:40
Gazişehir Gaziantep- Boluspor'u 2-0 yendi

Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Gazişehir 2-0 kazandı.

Takımlar sahaya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentini terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere yönelik hazırlanan 'Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız' yazılı pankartla çıktı. Gazişehir Gaziantepli oyuncular ise sahaya ellerinde zeytin dallarıyla çıkarak, bu dalları daha sonra taraftarlara hediye etti. Karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sone erdi.

15'inci dakikada gelişen Gazişehir atağında Uğur'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Gökhan topa kafayla vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada ev sahibi takımın geliştirdi atakta Okan'ın ara pasıyla ceza alanı içinde buluşan Del Valle kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

59'uncu dakikada Guido'nun sol kanattan ceza alanı içine gönderdiği topta Melih'in düzgün vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

67'nci dakikada topla beraber ceza alanı ön çizgisine kadar gelen Melih'in plasesinde top az farkla auta gitti.

85'inci dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Tugay meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top ağlarla buluştu: 2-0.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Emre Molak, Deniz Caner Özaral, Burak Taşkınsoy

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 63 Webo), Adama Ba (Dk. 82 Muhammed Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk. 53 Tugay Kacar), Sinan Osmanoğlu

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Akabueze (Dk. 80 İrfan Başaran), İshak Çakmak (Dk. 46 Guido Koçer), Melih Okutan (Dk. 73 Ahmethan Köse), Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Andre Santos, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş

Goller: Dk.15 Gökhan Alsan, Dk. 86 Tugay Kacar (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 64 Webo, Dk. 71 Adama Ba, Dk. 84 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep), Dk. 90 Renato Arapi (Boluspor)

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 21:40
  1. Gazişehir Gaziantep
  2. Spor Toto 1. Lig’in 20. haftası
  3. Boluspor
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Zeytin Dalı Harekatı

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