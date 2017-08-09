Gaziosmanpaşalı çocuklar sokak hayvanları için su kabı dağıttı

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Sosyal Sorumluk Projesi kapsamında Bilgi Evi öğrencileri parklara ve iş yerlerinin önlerine su kabı bıraktı. Duyarlı çocuklar yüksek hava sıcaklıklarına bağlı olarak zor şartlara maruz kalan sokak hayvanları için tespit edilen noktalara su ve mama dolu kaplar koydu. Daha sonra ise çocuklar ilçede bulunan esnafları tek tek dolaşarak, iş yerlerinin önüne koymaları için su kabı dağıttı. Çocukların duyarlı davranışlarına kayıtsız kalmayan Gaziosmanpaşa esnafı çocukların vermiş olduğu kaplara su doldurarak iş yerlerinin önüne koydu.

Çocuklar vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarsızlığından yakındı

Gaziosmanpaşalı çocuklar esnaflara kap dağıtıp, sokak hayvanlarına karşı duyarsız kalınmaması gerektiğini anlattı. İnsanların duyarlı olmasını istediğini ifade eden İlayda Şimşek, "Burada kedilere yem veriyoruz. Kediler sıcaktan bunalıyorlar, su ve nem bulamıyorlar. İnsanlardan sokak hayvanları için duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizden yaşça büyük insanlar sokak hayvanlarına zarar veriyorlar. Onlara zarar vermesinler, ezmesinler lütfen. Araba çarpıyor görüyorlar ama duyarsızca davranıp yanlarından geçip gidiyorlar. Artık böyle şeylere duyarsız kalınmasını istemiyorum. Bir çare bulunmasını istiyorum" dedi. Sokak hayvanlarının çektiği zorluktan bahseden Rüveyda Ceyda Sarsılmaz, "Sokak hayvanları yem ve su bulmakta çok zorlanıyor. Havalar çok sıcak olduğu için birçok sokak hayvanı zorluk çekiyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızın bilinçlenmesini ve sokaklara, kapılarının önlerine mama ve su koymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Çocukların sokak hayvanları çağrısı esnafları mutlu etti

Çocukların sokak hayvanlarına sahip çıkmak için yaptığı su kabı bırakma çalışmaları Gaziosmanpaşa esnafını mutlu etti. İş yerlerine gelen çocukları dinleyen esnaflar, çocuklarla birlikte iş yerlerinin önüne su kabı bıraktı. İlçede esnaflık yapan Mehmet Can Ekşinoğlu, "Çocuklar gelip hayvanlar için yardım istedi. Bir kap verdiler bende kaba su koydum. Bu kabı ve suyu her gün buraya koyacağım. Çocuklar çok güzel bir proje gerçekleştiriyor" dedi. İş yeri sahibi Çetin Ünal ise ‘‘Malumunuz havalar çok sıcak, sokak hayvanları da susuz kalıyor. Bizde vatandaş olarak dükkanlarımızın çevrelerine bir kap su koyuyoruz. Genç arkadaşlarımı da bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum ve destekliyorum’’ ifadelerini kullandı. Murat Eryılmaz isimli esnaf da "Bütün esnaf arkadaşlarımdan bu projeye katkı sağlamalarını istiyorum. Yaz aylarında sokak hayvanları sıcak havalardan bunalıyor ve su bulmakta zorluk çekiyor. Bütün esnaf arkadaşlar bu etkinliğe katkıda bulunursa çok sevinirim’’ diye konuştu.