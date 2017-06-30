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Gaziosmanpaşa’da vahşet

Gaziosmanpaşa’da şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir şahıs 73 yaşındaki annesinin başını taşla ezerek öldürdü.

30 Haziran 2017 Cuma 16:55
Gaziosmanpaşa’da vahşet

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallede meydana gelen olayda şizofreni hastası olduğu iddia edilen 44 yaşındaki M.Y., 73 yaşındaki annesi Servet Y.’nin başını taşla ezerek öldürdü. Olayın ardından kaçan M.Y.’nin, yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Ahmet Güner, “Ben yoldan geldim bağırma sesine çıktım dışarıya baktım olay var. ne oldu dedim. Arkadaş oğlu Servet teyzeyi öldürmüş dedi. Gittik baktık kadın yerde yatıyordu. Daha sonra hemen olay yerinden ayrıldım polise haber verdik. Ambulansa haber verdik. Neyle öldürdüğünü bilmiyorum ama orada bir mermer taşı vardı, onunla öldürmüş. Şizofren hastasıydı zaten 24 seneden beri o hastalıkla uğraşıyorlardı zaten. Annesi devamlı hastaneye götürüyordu. Askere gitmeden önce bir şeyi yoktu. Sonra oldu böyle. Daha önce mahallede kimseye saldırmadı. Şiddete yönelik bir şey yapmamıştı” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:55
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