Gaziosmanpaşa'da dev şölen!

Gaziosmanpaşa Belediyesi, geleneksel hale getirdiği sünnet şöleniyle ilçede yaşayan bin 200 çocuğa ücretsiz sünnet töreni düzenledi. Sünnet olacak çocuklar ve aileleri, sünnet merasimi öncesinde yakınlarıyla bir arada olma fırsatı buldu. Aileleri ve sevdikleriyle birlikte bu özel günün mutluluğunu yaşayan çocuklar, sünnet kıyafetleriyle erkekliğe ilk adımı atmadan önce Sezgin Maden ve ekibinin düzenlemiş olduğu çocuk oyunu ‘7 İklim 7 Bölge’ gösterimiyle doyasıya eğlendi. Ayrıca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Küçükköy Stadı’nda gerçekleştirilen şölene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda davetli katıldı.

Sünnetin önemine vurgu yapan Başkan Usta: “Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde buluştuk. Bin 200 tane çocuğunuzu sünnet ettirme programında hep birlikteyiz. Çocuklarımızın bizden bu konuda çok talepleri oldu. Yaz gelince sünnet şöleni ne zaman olacak diye ciddi bir şekilde baskı yapıyorlar. Okulların da tatile girmesiyle birlikte güzel bir günde sünnet programı tertip etmiş olduk. Programımızı sünnet öncesinde yapıyoruz. Bundan sonra elbiseleri ile birlikte anlaşma yaptığımız hastanelerle tamamen hijyenik bir ortamda çocuklarımızın sünnetlerini yaptırmış olacağız. Tabi ki o heyecanı aileleri ile birlikte bizde yaşıyoruz. Onlarla hem etkinlerle olacağız hem de eğleneceğiz. Bu sünnet programının aslında bugüne denk gelmesinin önemli bir sebebi var. Önümüzdeki hafta sonu 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle çocuklarımızı; aynı zamanda bu ülke, bu vatan için gazi olacak, şehit olacak, Türkiye'nin geleceği için tereddüt etmeden canını ortaya koyabileceği bir anlayışla da yetiştirmeyi düşünüyoruz. Müslümanların geleneğindeki sünnet olma alışkanlıkları vardır. Dünyanın her bir ülkesindeki Müslümanlar erkekliğe ilk adım olarak sünnet olurlar. Erkeklerin de hayatlarında üç tane düğün vardır. Biz ilkini yapıyoruz. Gelenekler halinde sünnet yapıldıktan sonra bu kutlamalarla sünnet şölenine dönüştü. İkincisi ise çocuklar askere giderken onlara kına yakıyoruz ve askere uğurluyoruz. Üçüncüsü ise kendileri aileleri ile birlikte evlendikleri zaman düğün oluyor. Gençlerimizin üç düğününde birincisini onlarla ve Gaziosmanpaşa halkımızla birlikte icra etmiş olacağız. Elbiseleri belediye tarafından karşılıyoruz. Tüm tedavi ve sünnet masraflarını özel hastanelerimizde karşılıyoruz” diye konuştu.

Sünnet heyecanını dile getiren Sametcan Duman da “ Mutluyum heyecanlıyım. Önceden keşke olsaydım, şimdi biraz daha korkacağım” dedi.

Şölen, akşam yemeği ve palyaço gösterilerinin ardından Emre Ermiş konseriyle son buldu.