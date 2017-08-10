Gaziosmanpaşa Belediyesi üniversiteli yapıyor

LYS’ye girenlerin yüzde 80,7 si üniversiteli oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi, YGS/LYS’ye hazırlık amacıyla verdiği kurslarda üniversite kazanma oranlarını her yıl arttırmaya devam ediyor. 2016-2017 eğitim yılında Gençlik Merkezi’nde eğitim gören 180 öğrenciden 150’si derslere aktif olarak katılım gösterdi. Bu 150 öğrencinin, 121’i üniversiteye yerleşti. Gençlik Merkezi geçen yıl yüzde 72 olan üniversite kazanma oranını bu yıl arttırarak yüzde 80,7 ile büyük bir başarı oranı yakalamış oldu.

Bu büyük başarıda Gençlik Merkezi’nde verilen YGS/LYS hazırlık derslerinin yanı sıra tercih işlemlerinde verilen rehberlik desteği de etkili oldu. Bu yıl kurulan Tercih Komisyonu ile öğrenciler ve aileleri 40’ar dakikalık seanslar halinde gelecekleri ile ilgili en iyi tercihi yaptı. Tercih işlemlerini, gerçekleştiren öğrencilerin büyük bir bölümü, ilk tercihinde yazılı olan okula yerleşti. Gençlik Merkezi’nin gösterdiği bu büyük başarı özellikle öğretmen kadrosunun tecrübesi bağlamında değerlendiriliyor. Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlık aşamasında kurs programlarının yanı sıra piknik, üniversite gezileri vb. sosyal etkinliklerle gençlerin hem psikolojik olarak rahatlaması, hem de sınava motive olmaları sağlanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise ilçedeki eğitim düzeyinin artmasından ve başarılı gençler yetiştirmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını, üniversiteyi kazanma oranının her yıl artmasının gençlere eğitim amacıyla verdiğimiz hizmetlerin arttırılması açısından bizi daha da emek harcamaya yönlendirdiğini ifade etti. En büyük yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu söyleyen Başkan Usta, “İlçemizde gençlerimizi başta eğitim olmak üzere her alanda destekliyoruz. Bu anlamda yaptığımız nakdi yardımların yanı sıra Bilgi Evlerimizde ve Gençlik Merkezimizde verdiğimiz TEOG ve YGS/LYS hazırlık kursları büyük önem arz ediyor. Bu yılda üniversiteye hazırlık kurslarında kazanılan büyük başarı da emeklerimizin boşa gitmediğinin bir göstergesidir. Üniversite gibi hayat için büyük önem arzeden bir eğitimi görecek kardeşlerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum” dedi.