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Gazilere saldırı davası başladı

Ankara'da terör gazileri Astsubay Muzaffer Oktay ve Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş'ı dövdükleri iddia edilen 2'si tutuklu 6 sanığın Ankara Batı Adliyesi 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün başlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:37
Gazilere saldırı davası başladı

Ankara'da aileleriyle birlikte otomobilleriyle seyahat ederken, trafikte çıkan 'yol verme' tartışmasından sonra bir akaryakıt istasyonunda dövülen terörle mücadele gazileri Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay, Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ve ailelerine saldıran 6 şüpheli hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. 12 ile 24 yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara Batı Adliyesi 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Doğan Çiçek ve Tamer Görkem, tutuksuz sanıklar Barış Y., Batuhan Ö., Enes K. ve Osman Y. ile birlikte sanık yakınları, avukatlar ve şikayetçiler katıldı. 

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Doğan Çiçek ve Tamer Görkem'in 'Kasten  Yaralama, Mala  Zarar  Verme, Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Yargı Organlarını, Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alanen Aşağılama' suçlarından tutuksuz sanıkların ise 'Kasten Yaralama' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Bu arada duruşma nedeniyle adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:37
  1. Ankara
  2. gazi
  3. saldırı davası

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