Gaziler ve şehit aileleri derneğine yeni merkez

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni dernek merkezinin açılışına katıldı. Açılış kurdelesini kesen Ertürk, 15 Temmuz’un üzerinden geçen bir yıllık süreçte şehit yakınları ve gazileri bir an olsun yalnız bırakmadıklarını söyledi.

FETÖ darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da 15 Temmuz anma etkinlikleri sürerken, anlamlı bir açılış gerçekleştirildi. Bir süre önce dernek çatısı altında birleşen Kahramankazanlı şehit aileleri ve gaziler, derneklerinin yeni merkezini düzenlenen törenle açtı. Açılışa Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, ilçe protokolü ve şehit yakınları ve gaziler katıldı. Ertürk ve beraberindekiler derneğin merkezinin açılış kurdelesini hep birlikte kesti.

Bir an olsun yalnız bırakmadık

Başkan Ertürk, 15 Temmuz’un üzerinden geçen bir yıllık süreçte şehit yakınları ve gazileri bir an olsun yalnız bırakmadıklarını belirtti. Ertürk, şunları kaydetti:

“Ülkemizin bölünmemesi, vatanımızın sonsuza dek yaşaması, bayrağımızın inmemesi, ezanlarımızın susmaması ve demokrasimizin yaşaması için canlarını hiçe sayarak, gözlerini bile kırpmadan sadece silahlara değil, F-16’lara göğüslerini siper eden kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimizin geride kalanları artık bizlerin ailesidir. Onlar için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Allah hepsinden razı olsun. Onların bu destansı direnişi ilçemize Kahraman unvanını getirdi. Bu unvan tüm Türk Milleti’nin, 81 il ve 957 ilçenin gösterdiği kahramanlığın sembolü olarak bize verildi. Bizi tüm Türkiye’yi temsil eden bir ilçe haline getirdi. Kahramankazanlı şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakanımız Binali Yıldırım’a Kahramakazan halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Büyük bir aile olduk

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Coşkun da, “Kahramankazanlı şehit yakınları ve gaziler olarak artık birbirimize sımsıkı tutunduk ve büyük bir aile olduk. Derneğimiz bundan sonra çalışmalarını bu güzel ortamda ismine yakışır şekilde sürdürecek. Bizlerden hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen Başkanımız Lokman Ertürk’e şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.