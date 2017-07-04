Gaziantep'ten özel ekip El Bab'a gitti
Türkiye, Fırat kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen El Bab kentinde hayatı normale döndürmek için projelerine hız verdi.04 Temmuz 2017 Salı 19:11
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ işgalinden Fırat Kalkanı operasyonu ile kurtulan El Bab kentinden yavaş yavaş hayat normale dönmeye başladı.
Türkiye bölgeye yatırımlar yaparak, kentte yaşayanların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor.
Al Bab yerel konseyin Tarım ve hayvancılık burosü Gaziantep tarım müdürlülüğünün desteğiyle tavuk ürünleri uygunluk denetimlerine başladı.
Bugün yapılan denetimden görüntüler;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr