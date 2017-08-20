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Gaziantep’teki terör saldırılarının yıl dönümünde MHP’den kınama

MHP Gaziantep İl BaşkanıYrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’te 2012 ve 2016 yıllarında gerçekleşen terör saldırıların yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:56
Gaziantep’teki terör saldırılarının yıl dönümünde MHP’den kınama

MHP Gaziantep İl BaşkanıYrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, 2012 Ağustos ayında Gaziantep’in Şehitkemil ilçesinde düzenlenen ve 10 kişinin öldüğü canlı bomba eyleminin ardından geçen 4 yıl sonra yine aynı gün 57 kişinin öldüğü Gaziantep Şahinbey ilçesindeki bir sokak düğününe yönelik terör saldırısına hatırlatarak, "Gaziantep’te 2012 yılında Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yanında bomba yüklü otomobilin PKK’lı teröristlerce patlatılması sonucu hayatını kaybeden 10vatandaşımızı yine Şahinbey İlçe’sine bağlı Beybahçe’de hain terör saldırısında hayatını kaybeden 57 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Her iki terör saldırısı da aynı günde çok sayıda vatandaşımızı kaybetmememize neden olmuştur. 4 yıl arayla aynı gün gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet acılı ailelerine sabır diliyorum” dedi.

"Faillerini hala bulamadık"

Terörün dünyanın ortak sorunu olduğunu ifade eden Taşdoğan, "Terör dünyanın en büyük sorunu olarak ortada dururken biz hala bu iki saldırının faillerini bulamadık. Terör örgütünden kaçarak Gaziantep’e göç eden Siirtli vatandaşımızın en mutlu gününü kana bulayan teröristler bunun hesabını vermelidir. Karşıyaka saldırısında çiçeği burnunda henüz gençliğini yaşayamamış ailesine doyamamış vatandaşlarımızın suçu neydi? Bu saldırıların failleri bulunmalı ve hesap sorulmalıdır. Terörizm yürüdüğümüz yola, evimizin içine, karakolumuzun önüne, dükkanımızın içine, şehrimizin göbeğine ulaşmıştır. Gaziantep’imiz terörden çok yara almış içimiz kan ağlamıştır. Terörizm dünyanın tehdidi haline gelmiştir. Teröre karşı tek yumruk mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gaziantep’te yaşanan bu hain saldırıları unutmadık unutturmayacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:56
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