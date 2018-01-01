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Gaziantep'te yılbaşı gecesi hareketli saatler...Polis ateş açtı

Gaziantep'te, polis ekipleri sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobile tabancayla ateş açtı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:55
Gaziantep'te yılbaşı gecesi hareketli saatler...Polis ateş açtı

Polisin açtığı ateşle lastikleri patlayıp camı kırılan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkınca kaldırıma, ardından trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda yılbaşı nedeniyle denetim yapan polisleri gören 34 HS 0981 plakalı otomobili kullanan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Sürücüsünün 'dur' ihtarına rağmen durmadığı otomobile polis tabancayla ateş açtı.

Lastikleri patlayan ve kurşun isabet etmesiyle ön camı kırılan otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi ile kaldırıma çıktıktan sonra trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Kazada sürücü yaralandı. Kimliği hakkında bilgi verilmeyen yaralı sürücü, ihbarla gelen ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, vücuduna kurşun isabet edip etmediği açıklanmadı.

Olay nedeniyle bulvara çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, otomobilde geniş çaplı arama yaparken, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da bulvara gelip olayla ilgili bilgi aldı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 08:55
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