Gaziantep’te yangın

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde Cuma Namazı vaktinde bulunan bir deponun bacasından yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 10’u aşkın itfaiye aracı müdahale ederken, rüzgar nedeniyle alevler kontrol altına alınmakta zorlanılıyor. Henüz çıkış sebebi belli olmayan yangında dumanlar ise şehrin her tarafından görüldü.

Yüzlerce metre yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Rüzgar nedeniyle yön değiştiren dumanlardan zehirlenenlerin olduğu ileri sürülürken, olay yerine takviye sağlık ekipleri de çağrıldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.