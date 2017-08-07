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Gaziantep’te traktör çocuklara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te tırla çarpışan ve yol kenarındaki üzüm bağlarına yuvarlanan traktör, oyun oynayan çocukları ezdi. Kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:20
Gaziantep’te traktör çocuklara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kilis-Gaziantep karayolu Kazaklı köyü yakınlarında Bülent A. yönetimindeki 79 EB 813 plakalı tır ara yoldan çıkan Selman K. yönetimindeki 79 DU 694 plakalı traktörü çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör üzüm bağlarına şarampole yuvarlanırken, üzüm bağlarında oyun oynayan Hamiyet Yılmaz (8), Ömer Alptekin (10) ile Özlem Şahan’a (25) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hamiyet Yılmaz ve Ömer Alptekin, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralı Özlem Şahan’ın hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi. Sürücüler sorgulanmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:20
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