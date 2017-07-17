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Gaziantep’te trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:00
Gaziantep’te trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beykent TOKİ istikametinden şehir merkezine doğru seyreden 27 BA 343 plakalı otomobilin sürücüsü, aniden yola çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan Resul ve Fatime Ö. ile çocukları Samet ve Enes Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:00
  1. TOKİ
  2. Gaziantep
  3. Şehitkamil
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