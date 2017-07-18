Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gaziantep’te tescil sevinci

Gastronomi kenti Gaziantep’te baklava, beyran ve yuvalamadan sonra Antep fıstık ezmesi ile Antep firiği de coğrafi işaret tescilini almasının sevinci yaşanıyor.

18 Temmuz 2017 Salı 18:47
Gaziantep’te tescil sevinci

UNESCO Kreatif Şehirler ağına gastroni dalında alınan Gaziantep’te, baklava, beyran ve yuvalamadan sonra Antep Fıstık ezmesi ile Antep firiği de coğrafi işaret tescilini aldı. Müjdeli haberi Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, sosyal medya hesabından duyurdu. Asan paylaşımında, "Kahramanmaraş Yemenisi, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Hatay İpeği, Tarsus Humusu ve Urfa Şıllık Tatlısı tescilleniyor" ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ise, Asan’ın ifadelerini de paylaşarak, "Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Firiği #Gaziantep coğrafi işaretiyle tescilleniyor" yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:47
  1. Urfa
  2. UNESCO
  3. Gaziantep
  4. Kahramanmaraş
  5. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  6. Hatay
  7. Fatma Şahin
  8. Tat
  9. Tarsus
  10. Yemen
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD S-400'lü Türkiye'yi neden istemiyor?
    1. ABD S-400'lü Türkiye'yi neden istemiyor?
    2. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    3. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    4. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    5. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    6. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    7. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    8. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    9. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    10. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    11. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    12. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    13. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    14. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    15. 'Seni görevinin başında değil,..
    16. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    17. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    18. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    19. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    20. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!