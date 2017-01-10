Gaziantep'te saldırı düzenleyen teröristler DAEŞ'li çıktı!

Saat 15.20 sularında ateş açıp içeriye girmeye çalışan saldırgan 1 polis memurunu yaraladı, ardından çatışmada vurularak öldürüldü.
İstihbarat kaynaklarından elde edilen bilgiye göre saldırgan DAEŞ'li. Teröristin Emniyet'te DAEŞe katıldığına dair kayıt olduğu ve bu yönde ihbarlarda bulunulduğu öğrenildi.
İkinci bir saldırgan ihtimaline karşın bölgede geniş çaplı operasyon düzenlenmiş ama Emniyet yetkilileri saldırganın tek kişi olduğunu, ikinci bir kişinin olmadığının değerlendirildiğini kaydetmişti.
Geçen mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 polis memuru şehit olmuştu.