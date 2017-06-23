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Gaziantep'te Ramazan dolu dolu geçti!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen geleneksel ramazan etkinlikleri bu yıl da dolu dolu geçti.

23 Haziran 2017 Cuma 11:57
Gaziantep'te Ramazan dolu dolu geçti!

Her gün geleneksel ramazan eğlencelerinden Ramazan Kumpanyası ekibinin hazırlamış olduğu gösteriler, orta oyunlar, Hacivat-Karagöz gölge ve canlı oyunları özellikle çocuklar tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Kültür Bakanlığı ve UNESCO tarafından Kültürel Miras Taşıyıcıları Projesi kapsamında “Yaşayan İnsan Mirası” ilan edilen Meddah-ı Fakir Yusuf Duru, anlattığı hikayelerle insanları geçmişe götürerek eski ramazanları yeniden yaşattı.

Mübarek ramazan ayının ilk günüyle birlikte başlayan geleneksel ramazan etkinlikleri, 27 Mayıs’ta Erkan Doğanay küratörlüğünde tarihsel anlatımlarıyla birlikte yaşayan belki de son Karagöz ustalarının Karagöz figürlerinin, çağdaş sanatçıların Karagöz yorumlarıyla çeşitli obje ve belgelerin yer aldığı “Karagöz’ün Dünyası” başlıklı belgesel serginin açılışıyla başladı. Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca bir de Gaziantep Sanat Merkezi’nde 21 hattat ve 18 müzehhib tarafından yorumlanan 40 ayrı eserin yer aldığı, "El-emin; Samimiyet ve Güven” temalı hadislerden oluşan “40 Hadis” sergisinin açılışı da gerçekleşti.

GÖSTERİLERİ BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Gaziantep şehir merkezinde yer alan İstasyon Meydanı ve ilçelerde kurulan sahnelerde tasavvuf ve ilahi sanatçılarının sahne aldığı 26 konsere yaklaşık 66 bin 750 vatandaş katıldı. Ramazan etkinlikleri kapsamında sanatçı Hayali Ahmet Aksoy ile farklı mahalleler, köyler ve okullar olmak üzere birçok noktada de 26 ayrı gösterimle 51 seans gerçekleştirilen Hacivat Karagöz gölge oyunu, yaklaşık 16 bin 258 çocuk ve ailelerinin katılmış olduğu sokak sahnelerinde beğeniyle takip edildi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında 3 ayrı tiyatro etkinliği düzenlendi. Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı ordusunun Irak’ın Kut kentinde İngiliz ordusuna karşı kazandığı son zafer Kut Zaferini anlatan “Kut’ül Amare”; eski zamanı adeta yeniden yaşatan bir Çiğdem Tunç tiyatrosu “Bir Eski Zaman Hikayesi” ve Çeled Uşaglar tiyatrosunun hazırlamış olduğu ramazan özel gösterim “Gaderigaragol” isimli tiyatro oyunları İstasyon Meydanı ana sahnede vatandaşların yoğun ilgisiyle sahnelendi. Tiyatro oyunları yaklaşık 11 bin 250 kişinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Ayrıca etkinlikler kapsamında komedyen Recep Demirkaynak’ın sahne aldığı Konserve Show ile gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’ın katılımlarıyla ramazana özel söyleşi programları ve Gaziantep’te ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Vakfı işbirliğiyle organize edilen “Gaziantep Kitap ve Kültür Etkinlikleri” kapsamında İstasyon Meydanı’nda 1500 metrekare kapalı alanda, 55 stantta, yaklaşık 70 yayınevinin yer aldığı kitap fuarı gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 11:57
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