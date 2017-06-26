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Gaziantep'te polisten sürücülere lokum ve şeker ikramı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları yolcu otobüslerine binerek yolculara şeker ve kolonya ikram etti, çocuklara ise oyuncak verdi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:22
Gaziantep'te polisten sürücülere lokum ve şeker ikramı

Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 6. kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında emniyet kemeri ve asayiş uygulaması yaptı.

Durdurulan yolcu otobüslerine binen polis ekipleri yolcuların bayramını kutlayarak onlara şeker ve kolonya ikram etti, çocuklara ise oyuncak verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiseri Zeynel Kubat da yolculara trafik kuralları hakkında genel bilgi verdi. Kubat, bu noktada yolculardan, otobüs şoförünün emniyet kemeri takmaması veya telefonla konuşması halinde 115 veya 156'yı aramasını istedi.

Yolcular ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, ikram ve hediye için ekiplere teşekkür etti.

"Bizler vatandaşın huzuru ve güvenliği için buradayız"

Uygulamanın ardından gazetecilere açıklama yapan Başkomiser Kubat, emniyet kemerinin hayat kurtardığına dikkati çekerek, ölümlü olabilecek kazalarda emniyet kemeri takan yolcuların yüzde 80'inin hayatta kaldığını söyledi.

Tek amaçlarının yolcuların rahat ve güvenli seyahat etmesi olduğunu vurgulayan Kubat, "Bizler vatandaşın huzuru ve güvenliği için buradayız. Amacımız şoförlere ceza kesmek değil. Aksine onların yolcularını daha güvenli götürmelerini sağlıyoruz. Tabii burada sadece trafik açısından değil aynı zamanda asayiş uygulaması da yapıyoruz. Bir kez daha uyarıyoruz lütfen emniyet kemerlerimizi takalım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:22
  1. asayiş uygulaması
  2. emniyet kemeri
  3. Anadolu Ajansı
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