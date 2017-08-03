Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gaziantep’te oto hırsızlarına operasyon

Gaziantep’te polis ekiplerince oto hırsızlarına yapılan operasyonda 3 çalıntı otomobil ele geçirilirken, 2 şahıs ise gözaltına alındı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:38
Gaziantep’te oto hırsızlarına operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerimizce, İlimiz ve çevre illerden çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan fiziki, teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde, ilimiz merkezinde kovalamaca neticesinde 27 .. ... plakalı araç içerisindeH.B. ve F.I. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şahıslarla ilgili yapılan incelemelerde farklı tarihlerde İlimiz merkezinden 27 . .... ve 34 ... .. plakalı araçları çaldıkları ve 46 .. ... plakalı aracın ise araç tescil plakalarını çaldıkları tespit edildi. Olayla ilgili haklarında yasal işlem yapılan H.B. ve F.I. isimli şüpheli şahıslar çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip ceza evine teslim edildi. Ele geçirilen 3 adet çalıntı araç ve bir adet aracın tescil plakaları da müştekilere teslim edildi’’ denildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:38
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Gaziantep
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor
    1. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    2. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    3. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    4. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    5. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    6. Fatih Terim’in görevden alınması..
    7. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    8. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    9. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    10. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    11. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    12. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    13. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    14. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    15. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    18. Pursaklar’ın parkları yenileniyor
    19. Yüksekova’da kaçakçılık operasyonu
    20. Dinozorlar döneminden kalma canlı..
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’