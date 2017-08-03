Gaziantep’te oto hırsızlarına operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerimizce, İlimiz ve çevre illerden çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan fiziki, teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde, ilimiz merkezinde kovalamaca neticesinde 27 .. ... plakalı araç içerisindeH.B. ve F.I. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şahıslarla ilgili yapılan incelemelerde farklı tarihlerde İlimiz merkezinden 27 . .... ve 34 ... .. plakalı araçları çaldıkları ve 46 .. ... plakalı aracın ise araç tescil plakalarını çaldıkları tespit edildi. Olayla ilgili haklarında yasal işlem yapılan H.B. ve F.I. isimli şüpheli şahıslar çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip ceza evine teslim edildi. Ele geçirilen 3 adet çalıntı araç ve bir adet aracın tescil plakaları da müştekilere teslim edildi’’ denildi.