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Gaziantep’te operasyon düzenlenen ev kaçak silah imalathanesi çıktı

İhbar üzerine polisin operasyon düzenlediği evin kaçak silah imalathanesi olduğu ortaya çıktı. Evde gözaltına alınan Suriyeli şahıslardan birinin, ülkelerindeki iç savaşta ayağından yaralandığı ortaya çıkarken, şahıs koltuk değneği ve polis yardımıyla araca kadar yürüdü.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:52
Gaziantep’te operasyon düzenlenen ev kaçak silah imalathanesi çıktı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Büro ekipleri, ihbar üzerine Etiler Mahallesi’nde bulunan bir eve gece yarısı baskın düzenledi. Operasyonda 3’ü Suriye uyruklu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Suriyelilerden birinin ülkelerindeki iç savaşta ayağından yaralandığı ortaya çıkarken, gözaltına alınan şahıslar ve ele geçirilen malzemeler polis merkezine götürüldü.

Polis montu da bulundu

Ekipler evde yaptıkları aramada, polis montu, dizüstü bilgisayar, çok sayıda silah, mermi, şarjör, silah yapım ve bakımında kullanılan mekanik parça ve araç gereçler ele geçirdi. Toplanan malzemeler, polis merkezine götürüldü. Zanlıların polis montunu nasıl ele geçirdiği henüz bilinemezken, ele geçirilen silah ve silahlara ait parçalarının bir bölümünün çalındığı, bir bölümünün ise yurda kaçak olarak sokulduğu öğrenildi.

Koltuk değneği ve polis yardımıyla yürüdü

Gözaltına alınan Suriyeli şahıslardan birinin ise ülkelerindeki iç savaşta ayağından feci şekilde yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı olarak getirildiği Türkiye’de yapılan tedavisinin ardından koltuk değneği ile yürümeye başlayan Suriyeli şahıs, polis merkezine götürülürken koltuk değneği ve polislerin yardımıyla araca kadar yürüyebildi.

Sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahısların adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 10:52
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Gaziantep
  5. Şahinbey
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