Gaziantep'te okul önünde bomba paniği

Gaziantep’te Ertuğrul Gazi İlkokulu önüne bırakılan valiz bomba sanılarak paniğe neden oldu. Şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

Gaziantep'te okul önünde bomba paniği
Eklenme: 07 Ocak 2017, 21:42
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Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 31 Nolu sokakta bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul duvarının yanındaki valizi gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği alarak vatandaşları uzaklaştırdı. 

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı ekipleri şüpheli valizi robot ile kontrol ederek fünye yerleştirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan uyarılar sonucu patlatılan valiz boş çıktı. Şüpheli valizde herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmamasının ardından çevredeki güvenlik önlemleri kaldırıldı. 

 
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