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Gaziantep'te kocası tarafından 38 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te kocasının 38 yerinden bıçaklayarak işkence yaptığı Neslihan Kaya 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:45
Gaziantep'te kocası tarafından 38 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

  Gaziantep’te çorapla ağzını kapattığı karısını defalarca bıçaklayan koca, saatlerce süren işkencenin ardından karısının boğazını kesmeye çalışmıştı. Yaralı haline rağmen direnen kadın, kocası mutfaktan daha büyük bıçak almaya gidince kaçmayı başarmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören kadın, 9 günlük yaşam mücadelesi kaybetti.

Güneş Mahallesi'nde 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Neslihan Kaya, 16 yıldır evli olduğu 38 yaşındaki İlhan Kaya ile tartıştı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavganın ardından çocuklarının bulunduğu odaya giden Neslihan Kaya, çocukları ile birlikte uyuduğu sırada gece saat 03.00 sıralarında odaya giren İlhan Kaya karısını uyandırarak yan odaya çağırdı. Karısının ağzını çorapla kapatan İlhan Kaya, 2,5 saat boyunca karısını dövüp işkence yaptı. 38 yerinden bıçaklanan kadın, kocası mutfağa daha büyük bıçak almaya gittiği sırada üst katta oturan kaynı ile evli olan kız kardeşi Emine Kaya'nın kapısını çalarak kurtulmuştu. 

Önce Ersin Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınan kadın, daha sonra ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımı ünitesine kaldırılmıştı. Hayati tehlikesini atlatamayan kadın, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabasına rağmen Neslihan Kaya, bu sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi.

4 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsinin ardından kadının cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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