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Gaziantep'te kedileri silahla vurup çöp kovasına attılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 kedi silahla vurulduktan sonra çöp konteynerine atıldığı görüldü. Tedavi altına alınan bir kedinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:29
Gaziantep'te kedileri silahla vurup çöp kovasına attılar

İslahiye Cevdet Paşa Mahallesi 75. Çıkmaz sokak üzerinde bulunan çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar, kanlar içindeki iki kedi ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye zabıta ekipleri yaptıkların incelemede kedilerden birinin yaşadığını fark etti.
Durumu Gaziantep Kimsesiz Hayvanları Koruma Temsilcisine bildiren polis ekipleri, yaralı kediyi çöp konteynerden çıkartarak tedavisi için Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği’ne sevk etti.

Yetkililer kedilerin gece ateşli silahla vurulduğu ve bu bölgeye atıldığını tespit ederken, Orman ve Su İşleri İslahiye Şefliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:29
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