Gaziantep'te kazada yaralanan eşini taksiyle eve göndermek istedi

Olay, bu SabahOrdu Caddesi'nde meydana geldi. Nafiz K. yönetimindeki plakalı motosiklet, kavşakta Mehmet Ali Şahin yönetimindeki 79 AS 913 plakalı Otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Nafiz K. ve arkasında oturan eşi Saadet K. yola savruldu. Nafiz K., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, eşi Saadet K. ise bel ve kolunda ağrılar olduğunu belirterek ayağa kalkamadı.

"BENİM sağlık BİLGİM VAR BİRŞEY OLMAZ"

Kaza yeine ambulans çağrılırken, Nafiz K. eşini eve göndermek için taksi çağırmak istedi. Çevredekiler yaralandığı için yerden kalkamayan Saadet K.'nın hastaneye götürülmesi gerektiğini söyleyerek, Nafiz K.'yı ikna etmeye çalıştı. Nafiz K. ise, eşinin önemli bir durumu olmadığını belirterek, "Ben eşimin yere nasıl düştüğünü gördüğüm bir şeyi yok. Benim sağlık bilgimde var eşimin durumu iyi" diyerek Saadet K.'nın hastaneye gitmemesini istedi. Olayı görenlerin eşini ikna etmesi ardından Saadet K., çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü. Saadet K.'nın acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen trafik polisleri ise otomobil ve motosiklet sürücülerinin ifadesini alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.