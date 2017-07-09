Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gaziantep'te kaza: 2 kişi öldü

Gaziantep'te yol kenarındaki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:55
Gaziantep'te kaza: 2 kişi öldü

Kaza, dün gece Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma İnce yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Cuma İnce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi, yanında bulunan ve yaralanan 39 yaşındaki Mehmet Resul Uz ise sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Uz, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını İnce ve Uz'un cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:55
  1. GAZİANTEP
  2. KAZA
  3. hafriyat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Semih Kaya Galatasaray'dan ayrıldı
    1. Semih Kaya Galatasaray'dan ayrıldı
    2. BBP'den 15 Temmuz etkinlikleri..
    3. Erzincan’da askeri araca hain saldırı!
    4. İşte Bosna Savaşı'nın "ithal haçlı..
    5. CHP'nin yürüyüşüne Türk bayrağı..
    6. Çok şaşıracaksınız! İşte halı..
    7. En borçlu kulüpler açıklandı!
    8. Musul operasyonu tamamlandı!
    9. Beşiktaş taraftarı Diego Costa için..
    10. Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin..
    11. İşte WhatsApp'ın az bilinen özellikleri
    12. Sosyal medyada Sneijder savaşı
    13. Olayların dinmediği Hamburg'a ithal..
    14. 'Diriliş Ertuğrul'un müziğine Arapça..
    15. Bu yöntemler büyük kolaylık sağlıyor!
    16. Suriyeli anne ile 10 aylık bebeği..
    17. Yaz aylarında parfüm sıkmayın! Çünkü...
    18. İncirlik'te askeri hareketlilik!
    19. İstanbul Valisi'nden CHP mitingi..
    20. Merkel'den Putin'e 'bir sus artık'..
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    İstanbul'da polise ahlaksız teklif!
    İstanbul'da polise ahlaksız teklif!
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor