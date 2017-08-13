Gaziantep’te kardeşlerin 'fıstık bahçesi' kavgası: 1 kişi yaralandı

İddiaya göre, Yavuzeli ilçesine bağlı Saraymağara Mahallesi’nde fıstık bahçesi nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu O.A. (70) ve kardeşi H.A. (66) arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavgada O.A. elindeki pompalı tüfekle rastgele etrafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan kulağından hafif yaralanan H.A, Yavuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti.

Burada askerler tarafından ilk müdahalesi yapılan H.A, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Ayakta tedavi olan H.A. taburcu edilirken, ağabeyi O.A. ise jandarma ekipleri tarafından olayda kullanıldığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.