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Gaziantep’te kadını önce otomobile bindirmeye çalıştı, sonra sürükledi

Gaziantep’te araca bindirilmeye çalışılan genç bir kadın önce 3 kişi tarafından yol ortasında tartaklandı, yerden kalkarak kapının koluna tutunan kadın daha sonra ise sürücülerin gözü önünde metrelerce sürüklendi.

04 Temmuz 2017 Salı 11:01
Gaziantep’te kadını önce otomobile bindirmeye çalıştı, sonra sürükledi

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi 72 Nolu Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen genç bir kadını cadde üzerinde 80 HA 973 plakalı Otomobile bindirmeye çalışan 3 şahıs, kadın direnince bu kez kadını yere düşürerek hızla uzaklaşmak istedi. Otomobil içerisinde kendisine ait bir şeyin olduğu tahmin edilen genç kadın aracın kapısından tutununca da metrelerce yerde sürüklendi. Otomobilin kapısını bırakmayan kadın daha sonra araçtan inen bir erkek şahıs tarafından kolundan tutularak yola savurdu. Yere düşen genç kadın ağlarken, araç ve şahıslar ise hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası trafikte seyreden araçlardan inen diğer sürücüler genç kadının yanına giderek yerden kalkması için yardım etti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:01
  1. Gaziantep
  2. Gaziantep genç kadın
  3. Otomobil
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