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Gaziantep’te kaçarken tümseğe takıldı! Gerçekler ortaya çıktı

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulmak istenen araç, polisten kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar Dumlupınar mahallesinde bir tümseğe takılınca durup teslim oldular.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:15
Gaziantep’te kaçarken tümseğe takıldı! Gerçekler ortaya çıktı

Olay, Gaziantep’in Şahinbey İlçesine bağlı Dumlupınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SG 593 plakalı araç Şahinbey Devriye Ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymadan kaçan araç tümseğe gelince teslim olmak zorunda kaldı. Durdurulan araçta bulunan 3 şahıstan aynı gün içerisinde bir işyerinden alınmış 2 adet laptop ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇTAN POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Öte yandan, İ.S. isimli şahsın cebinden 2 adet 12 kalibre fişek ve araç içerisinden markası silinmiş vaziyette namlusu kesik yivsiz pompalı tüfek ele geçirilirken, F. T. isimli şahsında yapılan sorgusunda Antalya Ağır Ceza’dan 1 dosyadan arandığı ve yaralama suçundan ve Gaziantep Asliye Ceza ilamat masası tarafından 2 dosyadan arandığı öğrenildi.

Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:15
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