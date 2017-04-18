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Gaziantep'te güvenlik korucusu Kılıç ölü bulundu

Gaziantep Araban ilçesinde güvenlik korucusu Hasan Kılıç'ın (46) ölü bulundu.

Gaziantep'te güvenlik korucusu Kılıç ölü bulundu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:45

Araban ilçesinde güvenlik korucusu ölü bulundu.

Taşdeğirmen Mahallesi'nde güvenlik korucusu olarak görev yapan Hasan Kılıç'ın (46) otomobilini yol kenarında gören İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumdan şüphelenerek çevrede çalışma başlattı. Kılıç, aracının yakınlarında tarlada ölü bulundu.

112 Acil Servis ekibince Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kılıç'ın cesedi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kılıç'ın cenazesi, Taşdeğirmen Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 
EtiketlerArabanGaziantepgüvenlik korucusu
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:45
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