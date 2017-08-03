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Gaziantep’te fıstık hasadı başladı

Gaziantep’in dünyaca ünlü Antep fıstığının hasadına başlandı. Rekolte düşüklüğü üreticiyi üzerken, fiyatların %100 artması ise yüzleri bir nebzede olsa güldürüyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:22
Gaziantep’te fıstık hasadı başladı

Bölgede yeşil altın olarak da bilinen Antep fıstığı rekoltesi geçen yıla oranla yüzde 80 düştü. Bölgede Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde ağırlıklı olarak bulunan fıstığın hasadına başlandı. Boz olarak adlandırılan fıstıkların hasadına ilk olarak Gaziantep’in Karkamış ilçesinin de bulunduğu Barak Ovası ve Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde başlandı.

42 derecede işçilik

Sabahın erken saatlerde başlayan fıstık hasadında işçiler 42 derece sıcaklıkta günde yaklaşık 10-12 saat çalışıyor. Kadın, erkek, çocuk yaşlı her kesimden işçinin çalıştığı fıstık hasadında kadınlar 50 TL, erkekler ise 60 TL yevmiye karşılığında çalışıyor.

Geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüz artış gösteren taze fıstık fiyatları ise bu yıl cep yakıyor. Fıstık halinde geçen yıl 8 liradan alınan yaş boz fıstık bu yıl 15 liradan, geçen yıl 15 liradan alınan kırmızı ben fıstık ise bu yıl 25 liradan, geçen yıl 19 liradan alınan kuru kavlak fıstık bu yıl 40 liradan, geçen yıl 15 liradan alınan kırmızı kabuklu kuru fıstık ise bu yıl 30 liradan satılıyor.

Fıstığın yolculuğu

Çiftçinin sabahın erken saatlerinde tarlasına gitmesiyle başlayan fıstık hasadı, ağaçların altlarına yaygı serilmesi ile devam ediyor. Ardandan ağaçların üstlerine çıkan işçiler, fıstık salkımlarını kırarak yere atılıyor. Yaygılarda biriken fıstıklar ardından çuvallara ve römorköre doldurularak, salkımlarından ayrıştırılmak için ayrıştırma tesisine götürülüyor. Burada çöp ve yapraklarından ayrılan fıstıklar, ardından su dolu tanka dökülerek dolu boş ayrımı yapılıyor.

Salkım ve yapraklarından ayrılan fıstık ardından halin yolunu tutarken, fıstığını satmak istemeyen üreticiler ise kavlatma yaparak fıstıklarını kurutmaya bırakıyor. 30-35 derece sıcaklıkta 2 ya da 3 gün sergi alanlarında kurutulan fıstıklar, sahiplerine teslim ediliyor. Fıstık üreticileri fiyatların yüksek olmasına sevinirken, rekoltenin düşük olması ise üzülüyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:22
  1. Sabah
  2. Şanlıurfa
  3. Gaziantep
  4. Karkamış
  5. Birecik
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