Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle iltisakı bulunan dershanede çalıştığı, ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen şüpheli Ö.T, gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.