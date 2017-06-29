Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Yavuzeli yolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Yavuzeli istikametine giden 27 DP 972 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Y. (49) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce şerit değiştirdi, sonra ise karşı yönden gelen Serkan A. (28) idaresindeki 02 HS 472 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Kadir Y. (45) ve Elif Y. (38) olay yerinde hayatını kaybederken, her iki aracın sürücüsü ve karşı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Toplam 8 yaralı ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Feci kazada hayatını kaybeden Kadir Y. ve Elif Y.’nin cesetleri jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.