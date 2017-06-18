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Gaziantep'te facia! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te freni boşaldığı iddia edilen minibüsün elektrik direğine çarptıktan sonra sokakta oturanları altına aldı. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

18 Haziran 2017 Pazar 09:54
Gaziantep'te facia! Ölü ve yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel B. yönetimindeki 72 BA 97 plakalı minibüs, Şehit Sinan Sokak'ta ilerlerken, iddaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptıktan sonra, sokakta oturanların arasına daldı. Minibüsün altında yaklaşık 200 metre sürüklenen 40 yaşındaki Hasan Yavuz olay yerinde yaşamını yitirdi, minibüste bulunanlar ve sokakta oturanlarla birlikte 9 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gürültüyle sokağa çıkan kazada ölen ve yaralananların yakınları sinir krizi geçirdi. 

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 45 yaşındaki Filiz Yavuz ile Nazire Tütüncü de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralılardan bazılarının durumlarının ciddi olduğu belirtildi.Kaza sonrası kopan elektrik telleri nedeniyle panik yaşanırken, dağıtım şirketi görevlileri kısa sürede sokaktan geçen enerjiyi devre dışı bıraktı.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren Filiz ve Hasan Yavuz'un bir yakınlarının iftar davetine geldikleri, dışarıda otururken de kazanın meydana geldiği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 09:54
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