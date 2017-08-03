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Gaziantep'te ele geçirildi: 5 ton!

Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 5 ton 100 kilogram amonyum nitratın ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 21:36
Gaziantep'te ele geçirildi: 5 ton!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kayaönü Mahallesindeki bir depoya düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, fişek ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitratın ele geçirilmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesinde 24 Temmuz'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 10 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 35 şarjör, 2 bin 370 fişek, 102 çuval içinde toplam 5 ton 100 kilogram amonyum nitrat, 2 av tüfeği, 39 bin 705 lira, 15 bin 870 dolar, 40 bin 500 lira tutarında çek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü FETÖ'nün yayın organları tarafından çıkartılan ve toplatma kararı bulunan 4 kitap bulunmuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 21:36
  1. fetö
  2. amonyum nitrat
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