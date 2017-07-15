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Gaziantep’te el bombalı saldırgan paniği

Gaziantep’te Suriyelilerin karıştığı kavgada elinde el bombası olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:16
Gaziantep’te el bombalı saldırgan paniği

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Onat Kutlar Mahallesi 70 Nolu cadde üzerinde Suriyeliler arasında yaşanan kavgada bir kişinin elinde bomba olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polisi görünce elinde bomba bulunduğu iddia edilen Suriyeli Hasan Hüseyin, olay yerinden kaçarken Özel Harekat, Terörle Mücadele, Bomba imha ve araştırma ekipleri, bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Polis görgü tanıklarının ifadesine göre şahsın ev ve arabasını inceledi. Polis ekipleri, bomba olduğu ileri sürülen elindeki materyalle kayıplara karışan Suriyeli şahsa telefonla ulaşarak, teslim olmasını istedi. Teslim olmaya ikna edilen şahıs, olay yerine gelerek, polislere teslim oldu.

Polis, gözaltına alınan şahsı sorgulamak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne götürdü.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:16
  1. Suriye
  2. Gaziantep
  3. Şehitkamil
  4. Onat Kutlar
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