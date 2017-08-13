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Gaziantep'te düğün yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’te, düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, tali yoldan çıkan traktöre çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kadın öldü, 4 kişi de yaralandı.

13 Ağustos 2017 Pazar 11:39
Gaziantep'te düğün yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep Havalimanı'ndan yurtdışından gelen akrabalarını karşılayan ve yakınlarının Kilis'teki düğününe giden İsmail Özel yönetimindeki 27 J 0828 plakalı otomobil, tali yoldan kontrolsüz çıktığı öne sürülen Hüseyin Güdücü'nün kullandığı 27 LV 649 plakalı traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü İsmail Özel, eşi Zeynep Özel ile Münevver Yıldırım, Ayyuş Yıldırım ve traktör sürücüsü Hüseyin Güdücü yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Özel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Özel'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tedavisi süren diğer 4 yaralının sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 11:39
  1. Gaziantep
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