Gaziantep’te darbe girişimi bilançosu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü tarihinden bu yana toplam 984 kişinin tutuklandığını ve bin 44 kişinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca Gaziantep’te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Soruşturmalarla ilgili davalar büyük bir özveri ve titizlikle açılıp, sonuçlandırılmaya çalışılırken 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek’ ve ’Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (Darbe)’ suçlarından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızda açılan toplam dosya sayısı 4 bin 846, halen derdest olan dosyası sayısı 2 bin 10, düzenlenen iddianame sayısı 837, toplam tutuklu sayısı 984, adli kontrol kararı uygulanan kişi sayısı bin 44’tür. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal’nın koordinatörlüğünde 4 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 12 Cumhuriyet Savcısı ile birlikte Türk Ceza Kanunu’nun 314/1 ve 314/2 maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından darbe teşebbüsünün yapıldığı 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 886 hakim savcı dosyasına bakılmış olup, halen derdest olan dosya sayısı 526, düzenlenen iddianame sayısı 316’dır. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin yetkili olduğu iller de dahil olmak üzere Gaziantep Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmalar neticesinde toplam tutuklu hakim savcı sayısı 487 olup, 334 hakim savcı hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi.

Kamu çalışanlarına yönelik düzenlenen iddianame sayısının 518 olduğu vurgulanan açıklamada, "Türk Ceza Kanunu’nun 314/1 ve 314/2 maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından aralarında asker, polis, mülki idari amiri, iş adamı, esnaf, avukat, okul/yurt öğretmeni, öğrenci, hemşire, doktor, serbest meslek, sivil vediğer kamu çalışanı olan kişiler hakkında açılan dosya sayısı 3 bin 955, derdest dosya sayısı bin 482, düzenlenen iddianame sayısı 518, toplam tutuklu sayısı 450, adli kontrol kararı uygulanan kişi sayısı 680’dir. Türk Ceza Kanunu’nun 309.maddesine göre anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme darbe girişiminde bulunan askerlere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise açılan dosya sayısı 5, derdest dosya sayısı 2, düzenlenen iddianame sayısı ise 3 olup, tutuklu sayısı 47, adli kontrol kararı uygulanan kişi sayısı 30’dur" ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütünün finansal ayağına yönelik soruşturmalar hakkında ise "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında tespit edilen 197 ticari şirket hakkında işlem yapılmış olup, bu şirketlerden 72’sine el konulmuş, 69’una kayyum ataması yapılmıştır. Şirketlere yönelik açılan toplam dosya sayısı 86, bu şirketler hakkında devam eden derdest dosyası sayısı 74’dür. Yine bu şirketler hakkında düzenlenmiş iddianame sayısı 6 olup, 6 dosya hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak örgüte finans sağlamak suçlarından 183 şüpheli’den 26’sı tutuklanmış, 16’sı hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.