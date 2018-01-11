Gaziantep'te Bylock'tan 2 tutuklama
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.11 Ocak 2018 Perşembe 21:06
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma 2 kişi gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 2 kişi sorgusunun ardından Gaziantep Adliyesi'ne gönderildi.
Şüpheli şahıslar sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.