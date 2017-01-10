Gaziantep'te büyük doğa projesi

Gaziantep Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında bu yıl içerisinde 1 milyon metre kare alan ağaçlandırılacak. Ağaçlık alanların ekosistem döngüsü için vazgeçilmez bir unsur olduğunu ifade eden park bahçe ve yeşil alanlar daire başkanlığı yetkilileri, proje kapsamında Gaziantep’te meşe, alıç, çitlembik, fıstık çamı, kızılçam, kara selvi, badem ile dut ağaçlarının dikilmesinin hedeflendiğini belirtti. Dikim çalışmalarına Gaziantep halkının aktif olarak katılımını sağlamak istediklerini belirten belediye yetkilileri ormanlar konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.
Eklenme: 10 Ocak 2017, 16:45
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